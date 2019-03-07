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Нападающий ФК «Ростов» может перейти в шведскую команду

Нападающий ФК «Ростов» может перейти в шведскую команду
Нападающий ФК «Ростов» Видар Кьяртанссон может перейти в шведскую команду. Об этом сообщает Sports.ru.

По некоторым данным, футболистом заинтересовался ФК из Стокгольма «Юргорден». Отмечается, что клуб уже связывался с представителями Кьяртанссона.

Видар Кьяртанссон – 28-летний исландский футболист, нападающий клуба «Ростов» и сборной Исландии. 31 августа 2018 года подписал контракт с клубом «Ростов», рассчитанный на четыре года.

В нынешнем сезоне форвард сборной Исландии провёл восемь матчей за ростовчан в Российской Премьер-лиге и отдал результативную передачу.

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