Нападающий ФК «Ростов» может перейти в шведскую команду



Нападающий ФК «Ростов» Видар Кьяртанссон может перейти в шведскую команду. Об этом сообщает Sports.ru.



По некоторым данным, футболистом заинтересовался ФК из Стокгольма «Юргорден». Отмечается, что клуб уже связывался с представителями Кьяртанссона.



Видар Кьяртанссон – 28-летний исландский футболист, нападающий клуба «Ростов» и сборной Исландии. 31 августа 2018 года подписал контракт с клубом «Ростов», рассчитанный на четыре года.



В нынешнем сезоне форвард сборной Исландии провёл восемь матчей за ростовчан в Российской Премьер-лиге и отдал результативную передачу.