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Игрок «Спартака» Прошляков перешёл в «Ростов»

Игрок «Спартака» Прошляков перешёл в «Ростов»
Нападающий «Спартака» подписал контракт с ФК «Ростов». О переходе Данилы Прошлякова 11 июля рассказали в пресс-службе «жёлто-синих». В составе клуба 19-летний спортсмен проведёт минимум четыре года.

Данила является воспитанником «Спартака», также он играл в сборной России U-19. В Евро-2019 выступил в элитном раунде среди игроков не старше 19 лет. Играл за «Спартак-2» и в юношеской Лиге чемпионов УЕФА. Спортивные СМИ сообщают, что на него обращали внимание как российские, так и европейские клубы. Его отец, который сейчас занимается бизнесом, является воспитанником клуба «Чертаново».

В сезоне-2018/2019 Прошляков провёл со «Спартаком» 22 матча, в которых забил 19 голов.

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