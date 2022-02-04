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Нападающий ХК «Ростов» снова стал лучшим игроком серии

Нападающий ХК «Ростов» снова стал лучшим игроком серии
Нападающий хоккейного клуба «Ростов» в третий раз за месяц стал лучшим игроком серии. Павел Щербаков набрал 35% зрительских голосов.

За выездную серию с 29 января по 4 февраля 25-летний спортсмен отличился трижды. В матче против «Рязани» он забил решающую шайбу в ворота соперников, приведя команду к победе. Игра завершилась счетом 4:3. На встрече со «СКА-Невой» он стал автором двух голов. Несмотря на усилия донских хоккеистов, «Ростов» разгромно проиграл - 4:9. А в матче против питерского «Динамо» Щербаков забил последнюю шайбу. Тем не менее отрыв был значительным. Донские хоккеисты проиграли со счетом 2:8.

На втором месте по числу голосов болельщиков - нападающий Роман Опалев (31%), а на третьем - вратарь Данил Кудашев (20%).
Фото: ХК «Ростов».
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Теги: ХК Ростов Хоккей

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