Хоккеист «Ростова» Павел Щербаков - лучший игрок выездной серии

Фото: ХК «Ростов».

Нападающий хоккейного клуба «Ростов» стал лучшим игроком выездной серии. За Павла Щербакова проголосовали более половины болельщиков. Об этом 8 декабря рассказали в пресс-службе «кондоров».25-летний спортсмен отличился в матче с одним из лидирующих клубов ВХЛ - «Рубином». Донские хоккеисты проиграли этот матч, но смогли взять одно очко. В середине второго периода именно Щербаков смог сравнять счет точным ударом в угол ворот после перехвата в средней зоне.За нападающего проголосовали 51,6% болельщиков. На втором месте - вратарь Данил Кудашев (25%), а на третьем - нападающий Павел Шэн (11,7%).В состав «кондоров» хоккеист вошел в межсезонье-2018/19. Павел Щербаков - автор победной шайбы в ворота «Мордовии» в решающем матче финала, чемпион Первенства ВХЛ-2019 и КМС России.