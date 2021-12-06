Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

Хоккеист «Ростова» Павел Щербаков - лучший игрок выездной серии

Хоккеист «Ростова» Павел Щербаков - лучший игрок выездной серии
Нападающий хоккейного клуба «Ростов» стал лучшим игроком выездной серии. За Павла Щербакова проголосовали более половины болельщиков. Об этом 8 декабря рассказали в пресс-службе «кондоров».

25-летний спортсмен отличился в матче с одним из лидирующих клубов ВХЛ - «Рубином». Донские хоккеисты проиграли этот матч, но смогли взять одно очко. В середине второго периода именно Щербаков смог сравнять счет точным ударом в угол ворот после перехвата в средней зоне.

За нападающего проголосовали 51,6% болельщиков. На втором месте - вратарь Данил Кудашев (25%), а на третьем - нападающий Павел Шэн (11,7%).

В состав «кондоров» хоккеист вошел в межсезонье-2018/19. Павел Щербаков - автор победной шайбы в ворота «Мордовии» в решающем матче финала, чемпион Первенства ВХЛ-2019 и КМС России.
Фото: ХК «Ростов».
0 0

Теги: ХК Ростов Хоккей

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.