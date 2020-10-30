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Нападающий хоккейного клуба «Ростов» Павел Щербаков признан лучшим игроком выездной серии

Нападающий хоккейного клуба «Ростов» Павел Щербаков признан лучшим игроком выездной серии
По итогам выездной серии хоккейного клуба «Ростов» нападающий Павел Щербаков признан лучшим игроком. Об этом сообщили в пресс-службе «кондоров».

За 24-летнего спортсмена проголосовала большая часть болельщиков (43,27%). Последующие места в опросе заняли вратарь Данил Кудашев (26,9%), нападающие Роман Опалев (15,2%) и Владислав Туник (12,87%).

Павел Щербаков проявил себя, принеся два очка команде. Последнюю шайбу в ворота противника он забил 1 ноября во время встречи с «Рубином». Несмотря на удачное попадание, «кондоры» уступили в матче со счетом 1:2.

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