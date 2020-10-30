Нападающий хоккейного клуба «Ростов» Павел Щербаков признан лучшим игроком выездной серии
По итогам выездной серии хоккейного клуба «Ростов» нападающий Павел Щербаков признан лучшим игроком. Об этом сообщили в пресс-службе «кондоров».
За 24-летнего спортсмена проголосовала большая часть болельщиков (43,27%). Последующие места в опросе заняли вратарь Данил Кудашев (26,9%), нападающие Роман Опалев (15,2%) и Владислав Туник (12,87%).
Павел Щербаков проявил себя, принеся два очка команде. Последнюю шайбу в ворота противника он забил 1 ноября во время встречи с «Рубином». Несмотря на удачное попадание, «кондоры» уступили в матче со счетом 1:2.