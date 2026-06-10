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Ипподром Ростова-на-Дону официально перешел в собственность государства. Информацию предоставил портал Donday.Все процедуры по переоформлению документов об изменении собственника территории для испытания лошадей завершены. Но несмотря на это, скачки провести пока не получится. Неизвестно, какое из ведомств будет курировать это направление, также еще не назначен директор.Как добавила представитель Дона Надежда Зубкова, отсутствие директора не дает заключить соглашения с коневладельцами, которые хотят приехать на скачки. Пока точная дата скакового сезона снова под вопросом. На других ипподромах скаковой сезон начался еще в конце апреля.С ноября 2025 года содержание ипподрома полностью легло на плечи конников. Бывший владелец объявил о ликвидации объекта, потребовав от них покинуть территорию и вывезти животных. Конники, не согласившись с этим решением, обратились к СМИ и надзорным органам, что привело к тому, что история о закрытии единственного ипподрома в Ростовской области получила широкую огласку на федеральном уровне. В ситуацию вмешалась Генеральная прокуратура.После полугода судебных разбирательств в Краснодаре сделка по продаже территории ипподрома была признана незаконной. Объект перешёл в государственную собственность. Однако бывший владелец намерен обжаловать это решение.