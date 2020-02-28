На всероссийском чемпионате по чир-спорту ростовчане взяли 8 медалей



Донские спортсмены завоевали восемь медалей на всероссийских соревнованиях по чир-спорту. Об этом 1 марта рассказали в городской администрации.



В столицу России на фестиваль по чир-спорту приехали около четырех тысяч спортсменов. Представители из Ростова показали отличные результаты и привезли восемь медалей: пять золотых и три бронзовых.



В группе чир-джаз 1-е место заняла команда «Галатея», 1-е место среди юниоров и юниорок взяла команда «Астерия», 3-е место среди юниоров и юниорок - «Галатея». Среди юниоров и юниорок в группе чирлидинг первое место завоевала команда «Флеш». В чирлидинге среди мальчиков и девочек золотую медаль получили спортсмены из команды «Орикс».



В группе чир-хип-хоп (мальчики, девочки) бронзовую медаль получила «Галатея». В чир-фристайл-двойке среди юниоров и юниорок первое место оказалось у Марии Крюковой и Варвары Панченко. В этой же группе бронза у Дэнизы Гурцкой и Марии Шевченко.