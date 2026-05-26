Дожди и грозы накроют Ростовскую область в день выпускных

В день выпускных в Ростовской области прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Местами по региону пройдут ливни с грозой и градом.Ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду. При грозе порывы усилятся до 15-18 метров в секунду. В отдельных районах ветер может достигать 20-25 метров в секунду.Днем температура воздуха составит +16...+21 градус. Местами потеплеет до +25.В северо-восточных, отдельных северо-западных и центральных районах, а также в Приазовье прогнозируется высокая пожароопасность четвертого класса. В этот период запрещено разводить костры и сжигать мусор.