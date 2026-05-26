Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Дожди и грозы накроют Ростовскую область в день выпускных

Дожди и грозы накроют Ростовскую область в день выпускных
В день выпускных в Ростовской области прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Местами по региону пройдут ливни с грозой и градом.

Ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду. При грозе порывы усилятся до 15-18 метров в секунду. В отдельных районах ветер может достигать 20-25 метров в секунду.

Днем температура воздуха составит +16...+21 градус. Местами потеплеет до +25.

В северо-восточных, отдельных северо-западных и центральных районах, а также в Приазовье прогнозируется высокая пожароопасность четвертого класса. В этот период запрещено разводить костры и сжигать мусор.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика