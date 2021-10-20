Молодёжка «Ростова» не смогла обыграть «Ахмат»

После впечатляющей победной серии ростовчане оступились в Грозном. Ничейных исход для жёлто-синих вырвал Максим Турищев в компенсированное время.В первые минуты матча ростовчане смотрелись сильнее. Уже на 12-й минуте Максим Турищев открыл счёт. Ближе к концу тайма грозненцы прибавили и смогли забить два гола - Ислам Альсултанов и Турпал Ибишев, 2:1.Во втором тайме Турищев безукоризненно исполнил удар с 11-метровой отметки, но «Ахмат» тут же вновь повёл в счёте после мяча Асламбека Бунхоева, 3:2. Казалось, что не миновать поражения, однако «Ростов» заработал и реализовал ещё один пенальти. Мячом отметился тот же Турищев – хэт-трик. В итоге дончане сводят матч к ничьей 3:3.В остальных играх тура М-Лиги «Химки» обыграли дома «Сочи» 3:1, «УОР-5» (Егорьевск) было сильнее «Арсенала» (Тула) 2:1, а «Локомотив» (Москва) в гостях одолел «Краснодар» 3:2.В таблице группы «Б» М-Лиги «Ростов» идёт на первом месте (из десяти). Отрыв от ближайшего преследователя составляет пять очков. Следующий матч ростовчане проведут 29 октября дома против «Арсенала».