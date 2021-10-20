Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

0 Версия для печати

Молодёжка «Ростова» не смогла обыграть «Ахмат»

Молодёжка «Ростова» не смогла обыграть «Ахмат»
После впечатляющей победной серии ростовчане оступились в Грозном. Ничейных исход для жёлто-синих вырвал Максим Турищев в компенсированное время.

В первые минуты матча ростовчане смотрелись сильнее. Уже на 12-й минуте Максим Турищев открыл счёт. Ближе к концу тайма грозненцы прибавили и смогли забить два гола - Ислам Альсултанов и Турпал Ибишев, 2:1.

Во втором тайме Турищев безукоризненно исполнил удар с 11-метровой отметки, но «Ахмат» тут же вновь повёл в счёте после мяча Асламбека Бунхоева, 3:2. Казалось, что не миновать поражения, однако «Ростов» заработал и реализовал ещё один пенальти. Мячом отметился тот же Турищев – хэт-трик. В итоге дончане сводят матч к ничьей 3:3.

В остальных играх тура М-Лиги «Химки» обыграли дома «Сочи» 3:1, «УОР-5» (Егорьевск) было сильнее «Арсенала» (Тула) 2:1, а «Локомотив» (Москва) в гостях одолел «Краснодар» 3:2.

В таблице группы «Б» М-Лиги «Ростов» идёт на первом месте (из десяти). Отрыв от ближайшего преследователя составляет пять очков. Следующий матч ростовчане проведут 29 октября дома против «Арсенала».
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.