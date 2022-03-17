МФК «Ростов» уступил дома «Заре»

Фото: МФК Ростов.

Донские футболисты крупно проиграли сопернику из Якутска. По игре перевес не был таким пугающим, но у «Ростова» ничего не получалось в атаке.Первый тайм был примерно равным. Могли забить и те, и другие, но больше повезло команде гостей. В конце тайма Дмитрий Волков вывел «Зарю» вперёд, 0:1. Во втором отрезке игры якутяне развили свой успех. Сначала Дмитрий Волков оформил дубль, а дальше Адам Габибов и Роман Аносов забили голы в течение одной минуты, 0:4. Чуть позже отличился также Сергей Сергеев и установил окончательный счёт – поражение МФК «Ростов», 0:5.В остальных встречах дня в Высшей Лиге «КПРФ-2» (Москва) победила на выезде «Новую Генерацию-Д» (Сыктывкар) - 4:3, «Сибиряк» (Новосибирск) был сильнее «Поморья» (Архангельск) - 11:3, а «Газпром-Югра-Д» со счётом 3:2 обыграл «Саратов-Волгу».26 марта «Ростов» сразится в гостях с липецким «ЛКС».