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МФК «Ростов» разгромил «Новую Генерацию-Д» - 7:3

МФК «Ростов» разгромил «Новую Генерацию-Д» - 7:3
Стартовая половина вечера поначалу складывалась в пользу южан – Григорий Валеев и Андрей Бастриков вывели «Ростов» вперед. Однако сыктывкарцы до перерыва сумели сравнять счет – 2:2. Но во второй половине игры желто-черные не оставили сопернику шансов – дважды забил Вячеслав Белянский, оформил хет-трик Андрей Бастриков и свой второй гол за вечер оформил с 10-метровой отметки Григорий Валеев. Итог – уверенная победа «Ростова» 7:3.

В остальных встречах в Высшей Лиге «Спартак» (Донецк) неожиданно уступил дома «Сибиряку» (Новосибирск) 5:11, «Газпром Югра-Д» был сильнее «КПРФ-2» (Москва) 2:1, ЛКС (Липецк) победил «Зарю» (Якутск) 5:3, «Спартак» (Москва) сломил сопротивление «Саратова-Волги» 8:7, а «Факел-ГТС» (Сургут) одолел «Норман» (Нижний Новгород) 8:4.

В очередном туре МФК «Ростов» сразится в гостях с «Сибиряком» - 13 февраля. В таблице чемпионата России среди команд Высшей Лиги ростовская команда на 5 строчке из 14.
Фото: МФК «Ростов».
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Теги: ФК Ростов футбол в Ростове

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