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МФК «Ростов» с донецким «Спартаком» разошёлся миром

МФК «Ростов» с донецким «Спартаком» разошёлся миром
Две команды из Ростовской области выдали напряжённый матч с драматичной концовкой – МФК «Ростов» за три секунды до конца игры лишился победы.

В первом тайме «Спартак-Донецк» смотрелся опаснее. Гости открыли счёт усилиями Александра Чёрного, однако «Ростов» быстро ответил ударом Андрея Поглазова. Далее вновь «красно-белые» ведут (Александр Райхель), и вновь хозяева отвечают (Андрей Бастриков). И всё-таки на перерыв коллективы отправились при преимуществе дончан после гола Артёма Золотухина – 2:3.

Во втором тайме «Ростов» забил три гола подряд – Григорий Валеев, Габриэль, вновь Валеев. В драматичной развязке «Спартак» проигрывал - 3:5, но сумел спастись. Итог – обидная для «Ростова» ничья - 5:5.

В остальных встречах игрового дня «Заря» (Якутск) сыграла вничью с «Новой Генерацией-Д» (Сыктывкар) - 6:6, «Сибиряк» (Новосибирск) обыграл «Факел-ГТС» (Сургут) - 4:1, а «Саратов-Волга» одолел на выезде «КПРФ-2» (Москва) - 6:5.

МФК «Ростов» в таблице первенства страны среди команд Высшей Лиги пока на том же 5-м месте из 14. В следующем туре дружина Густаво сразится с «Новой Генерацией-Д» на выезде 5 февраля.
Фото: Алексей Бойко.
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