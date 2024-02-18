МФК «Ростов» разгромно уступил дома «Волге» – 1:5

Фото: МФК Ростов

В матче чемпионата страны среди команд Высшей Лиги дончане принимали «Волгу» из Ульяновска.В первые минуты игра была почти равной, но затем гости открыли счёт усилиями Павла Назарова. Далее вновь был промежуток борьбы на равных, и вновь чуть лучше реализация у «Волги» (дубль Назарова). В концовке тайма МФК «Ростов» усилиями Владимира Панкратова отквитал один мяч. На перерыв команды ушли при счёте 1:2.В начале второй половины поединка ульяновцы забили дважды, чем поставили крест на интриге. До финального свистка «Волга» забила ещё один, Павел Назаров в итоге сделал покер. Результат – проигрыш «Ростова», 1:5.В остальных встречах тура в Высшей Лиге «Факел» (Сургут) победил «Торпедо-2» (Нижний Новгород) – 6:2, «ЛИВС» (Саратов) был сильнее «КПРФ-2» (Москва) – 4:3, а «Водник» (Архангельск) по пенальти превзошёл «Газпром-Югру-Д» (Юнорск) – 2:2 и 4:2.В таблице Высшей Лиги южане пока на 8-й строчке из 8. Свой очередной матч МФК «Ростов» сыграет 29 февраля на своём паркете против «Газпрома-Югры-Д».