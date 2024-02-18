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МФК «Ростов» разгромно уступил дома «Волге» – 1:5

МФК «Ростов» разгромно уступил дома «Волге» – 1:5
В матче чемпионата страны среди команд Высшей Лиги дончане принимали «Волгу» из Ульяновска.

В первые минуты игра была почти равной, но затем гости открыли счёт усилиями Павла Назарова. Далее вновь был промежуток борьбы на равных, и вновь чуть лучше реализация у «Волги» (дубль Назарова). В концовке тайма МФК «Ростов» усилиями Владимира Панкратова отквитал один мяч. На перерыв команды ушли при счёте 1:2.

В начале второй половины поединка ульяновцы забили дважды, чем поставили крест на интриге. До финального свистка «Волга» забила ещё один, Павел Назаров в итоге сделал покер. Результат – проигрыш «Ростова», 1:5.

В остальных встречах тура в Высшей Лиге «Факел» (Сургут) победил «Торпедо-2» (Нижний Новгород) – 6:2, «ЛИВС» (Саратов) был сильнее «КПРФ-2» (Москва) – 4:3, а «Водник» (Архангельск) по пенальти превзошёл «Газпром-Югру-Д» (Юнорск) – 2:2 и 4:2.

В таблице Высшей Лиги южане пока на 8-й строчке из 8. Свой очередной матч МФК «Ростов» сыграет 29 февраля на своём паркете против «Газпрома-Югры-Д».
Фото: МФК Ростов
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