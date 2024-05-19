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Подозреваемый в убийстве 8-летней девочки в Ростовской области заключен в СИЗО

Подозреваемый в убийстве 8-летней девочки в Ростовской области заключен в СИЗО
Подозреваемый в убийстве 8-летней девочки в Ростовской области заключен в СИЗО. Фигурант дела помещен под стражу, и в ближайшее время ему будут предъявлены обвинения.

Происшествие случилось 17 мая в станице Ольгинской. В тот день второклассницу неизвестный мужчина посадил в машину и увез в неизвестном направлении. Десятки жителей села вышли на поиски пропавшего ребенка. Вскоре ее тело было найдено в лесополосе. Сообщается, что девочка скончался от удушья.
Фото: DonDay
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