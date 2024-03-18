Гончар из Ростова-на-Дону изготавливает кувшины, как в Древней Руси

Фото: Михаил Мальцев

Михаил Мальцев из Ростова-на-Дону изготавливает древнерусские кувшины. У этого гончарного мастера есть порядка десятка сосудов, созданных по прототипу старинных русских кумганов и квасников. Он поделился с DonDay своими рабочими секретами, а также показал необычные экземпляры, изготовленные из фарфора, глины и керамики.Михаил познакомился с гончарным делом восемь лет назад. Он влюбился в эту деятельность, когда увидел работы известного гончара Александра Поверина. Тогда ростовчанин удивился тому, как простая посуда может стать произведением искусства, и решил попробовать себя в этом направлении.- Работы Александра Ивановича вдохновили меня на гончарное дело, - рассказывает Михаил. - Я начал сам изучать работу с керамикой через видео и книги, занялся самообучением. Оно меня очень увлекло, и я проводил все свободное время за гончарным кругом.Мужчина начал свое обучение с ножного гончарного круга, каким пользовались сотню лет назад. Именно на нем были сделаны его первые работы.- Я быстро понял, что кругу не хватает мощности, и мне нужно что-то более профессиональное, - комментирует Михаил. - Тогда я сделал второй железный круг и использовал электродвигатель от стиральной машины.Мастер работал над своим изобретением около шести лет. Кроме того, он самостоятельно сделал печь для обжига посуды из 200-килограммовой бочки и керамоволокна. Михаил работает с тремя материалами: керамикой, фарфором и глиной. Однако самым сложным материалом для него является фарфор. По его словам, этот материал требует определенной влажности, иначе он будет ломаться или распадаться, также белоснежный фарфор требует бережного отношения и чистоты.Михаил предпочитает работать с глиной. Процесс изготовления может занимать немало времени. Сначала глину нужно перемешать, затем отмерить нужное количество. Чтобы придать форму материалу на гончарном круге, обычно требуется от 5 до 10 минут. Затем изделие высушивается и переворачивается. После этого добавляется ручка, и оно полностью подсыхает. Затем устраняются все дефекты и неровности, и изделие проходит двойной обжиг при температуре не ниже 1 200 градусов. И только через полтора суток готовый кувшин достается из печи.Самыми необычными экземплярами из коллекции Михаила можно назвать старорусские кумганы и квасники - это кувшины с длинным носиком, которые использовались для хранения воды в 17-м веке.- Древнерусская посуда зацепила меня, и я решил воссоздать ее в современном исполнении. Кумганы и квасники довольно сложны в изготовлении, но они того стоят. Глину нужно тщательно очищать от камней. Изогнутый носик может получиться слишком коротким или длинным, и тогда придется потратить много времени на его исправление, - говорит Михаил.Гончар изготавливает разнообразную посуду из фарфора, красной глины и полуфарфора для чая и салатников. Главное, чтобы материал после обжига имел низкую водопоглощаемость. Мастер отмечает, что качественная посуда делается только из высокотемпературных материалов.В настоящее время Михаил работает над посудой как для индивидуальных заказчиков, так и для ресторанов и кафе в своей мастерской "Твоими глазами" в Ростове-на-Дону.Удивительно, но Михаилу удается совмещать две работы - фотографа и гончара. Он не собирается останавливаться на достигнутом и планирует в будущем освоить изготовление чайников и, возможно, создать свою линию посуды.