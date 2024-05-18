В Ростовской области ищут несовершеннолетнего Никиту Волгина из Самары

Фото: Лиза Алерт.

В Ростовской области ведутся поиски 16-летнего жителя Самары Никиты Волгина. Несовершеннолетний парень пропал без вести 14 мая. Мальчик жил в поселке Кинель-Черкассы, но покинул дом в неизвестном направлении. Отчаявшиеся родственники обратились за помощью в правоохранительные органы и к волонтерам. Появилась информация, что он, возможно, отправился в направлении Ростовской области.Никита имеет нормальное телосложение и высокий рост - 190 см, белокурый, с серыми глазами. В день его исчезновения он был одет в серый свитер с капюшоном, коричневые джинсы и обут в темно-синие с серым кроссовки. Также он носил темно-серую бейсболку.Если вы знаете, где может находиться Никита, сообщите по номеру: 112.