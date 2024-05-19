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Подозреваемый показал на видео, как он убил 8-летнюю девочку в Ростовской области

Подозреваемый показал на видео, как он убил 8-летнюю девочку в Ростовской области
Подозреваемый показал на видео, как он убил 8-летнюю девочку в Ростовской области. Кадры были обнародованы Следственным комитетом.

На видео мужчина показал место преступления сотрудникам правоохранительных органов. Затем подозреваемый рассказал, как связал несовершеннолетней руки и задушил.

Трагедия произошла 17 сентября. Во второй половине дня девочка не вернулась домой из магазина. Затем люди увидели, как мужчина увозил ее на эвакуаторе. Местные жители начали масштабную поисковую операцию. Спустя три часа тело ребенка было обнаружено в лесном массиве. По предварительным данным, школьница была задушена. По факту убийства возбуждено уголовное дело.
Фото: Следственный комитет
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