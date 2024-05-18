Убитая в Ростовской области школьница была поздним и долгожданным ребенком

Фото: Дондей.

В Ростовской области произошла ужасная трагедия, которая потрясла даже самых больших циников - убийство 8-летней девочки. В небольшом поселении рядом с Ольгинской неизвестный посадил ученицу второго класса в машину и увез в неизвестном направлении. Вскоре ребенка нашли мертвым.По словам знакомых семьи, девочка была хоть и не единственным, но очень желанным ребенком в полноценной и благополучной семье. У супругов есть еще один ребенок - 25-летний сын. Семья внимательно относилась к обоим детям, везде брала их с собой в поездки. Многочисленные фотографии семьи, жизнь которой разделилась на до и после, сложно смотреть спокойно.В настоящее время подозреваемый в убийстве задержан. Он дал признательные показания.