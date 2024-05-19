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Более четырех тысяч ростовчан приняли участие в забеге 19 мая

Более четырех тысяч ростовчан приняли участие в забеге 19 мая
Более четырех тысяч жителей Ростова приняли участие в забеге 19 мая. Любители спорта стартовали с Театральной площади в 9:00.

Поклонники бега могут преодолеть 4 дистанции для всех уровней подготовки: 1 км, 5 км, 10 км и 21,5 км. Погода способствовала проведению полумарафона, и все спортсмены пришли в легкой спортивной одежде.

Финиш запланирован на 13:00.

В восьмой раз по традиции "Забег.РФ" собрал около 85 миллионов любителей бега в 12 регионах России, от Камчатки до Калининграда. Ростов-на-Дону занял достойное место в списке городов-организаторов.
Фото: Соцсети Алексей Логвиненко
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