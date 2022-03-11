МФК «Ростов» победил на выезде «Поморье»

Фото: МФК Ростов

Дебютный матч нового тренерского штаба (после ухода бразильца Густаво) был непростым, но ростовчане всё-таки взяли победу.В первой части встречи гости подолгу разыгрывали мяч до верного. Открыть счёт долго не получалось. Лишь в концовке тайма Алексей Скрябин завершил быструю контратаку – 0:1. В начале второй части матча Артём Ковязин сравнял счёт – 1:1. В дальнейшем «Поморье» старалось не уступать более классной команде из Ростова-на-Дону, но всё-таки южане были сильнее. На 37-й минуте Максим Коновалов вновь вывел ростовчан вперёд, а затем он же поставил крест на надеждах архангелогородцев набрать какие-то очки. Итог – победа жёлто-чёрных 3:1.В остальных встречах дня в Высшей Лиге «КПРФ-2» (Москва) обыграла «Норман» (Нижний Новгород) 4:0, а ЛКС (Липецк) был сильнее «Факела-ГТС» (Сургут) 5:4.19 марта МФК «Ростов» сразится на своём паркете с якутской «Зарёй». В таблице предварительного этапа Высшей Лиги ростовчане пока на 5 месте из 14.