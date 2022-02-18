МФК «Ростов» победил нижегородский «Норман»

Фото: МФК Ростов.

«Регулярка» Высшей Лиги движется к завершению. МФК «Ростов» продолжает борьбу за повышение степени привлекательности посева перед плей-офф. В этот раз соперник был не так силён, и ростовчане ожидаемо победили.Уже на старте жёлто-чёрные забили два мяча. Отличились Габриэль и Андрей Поглазов. «Олени» ответили голом Алексея Кряжевских, но тут же получили ещё три – Максим Коновалов, Григорий Валеев (два раза). На отдых коллективы отправились при счёте 5:2. Вторая часть матча уже была менее «весёлой». Но даже при небольших скоростях преимущество «Ростова» была заметно. В итоге жёлто-чёрные забили ещё пару голов (Габриэль и Юлиан Шамсутдинов), а итоговый счёт остановился на цифрах «7:3).В остальных встречах дня в Высшей лиге «Газпром-Югра-Д» разгромила «Поморье» (Архангельск) 10:5, «Спартак» (Донецк) проиграл «КПРФ-2» (Москва) 0:5, «Заря» (Якутск) была сильнее «Саратова-Волги» 2:0, а «Новая Генерация-Д» (Сыктывкар) одолела «Сибиряк» (Новосибирск) 5:4.26 февраля «Ростов» сразится в гостях с «КПРФ-2». В таблице подопечные Густаво на 4 строчке из 14.