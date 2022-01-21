МФК «Ростов» проиграл «Факелу-ГТС»

Фото: МФК «Ростов»

В очередной игре подопечные Густаво потеряли очки в Ханты-Мансийском автономном округе.Матч начался плохо для гостей. Уже на 6-й минуте игры Тимур Сафин открыл счёт. На 10-й минуте Денис Мустафин развил успех сургутян. В конце первого тайма ростовчанин Филипе сократил отрыв – 2:1 после первого тайма. В самом начале второй части поединка Андрей Бастриков за «Ростов» сравнял счет. Ближе к концу «Факел-ГТС» все-таки вновь вышел вперед, а затем и удержал победу. Итог – поражение МФК «Ростов», 3:2.В других матчах тура «Газпром Югра-Д» обыграл дома новосибирский «Сибиряк» - 4:3, московский «Спартак» был сильнее липецкого «ЛКС» - 4:3, «Саратов-Волга» и нижегородский «Норман» разошлись миром - 5:5, архангельское «Поморье» победило якутскую «Зарю» - 6:5, а донецкий «Спартак» проиграл «Новой Генерации-Д» - 3:8.В турнирной таблице чемпионата России среди клубов Высшей Лиги МФК «Ростов» пока на 5-м месте из 14. 29 января «Ростов» сыграет с донецким «Спартаком» на своем паркете.