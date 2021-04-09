МФК «Ростов» обыграла «Сибиряка»

В первый сезон своего выступления в Высшей Лиге «Ростов» не только пробился в плей-офф и обыграл победителя «Запада», но теперь сделал большой шаг к полуфиналу, обыграв в первом матче победителя конференции «Восток».Уже в дебюте игры стало видно, что ростовчане лучше заряжены на игру. Гости просто не успевали за «жёлто-чёрными». Моменты пошли с самого начала. Счёт был открыт на 7-й минуте – отличился лучший бомбардир клуба Вячеслав Белянский. Уже через минуту ростовчане развили успех усилиями Александра Серёгина, а ещё несколько минут спустя Юлиан Шамсутдинов довёл отрыв до 3:0. На это «Сибиряк», однако, ответил голом Никиты Кузнецова, но преимущество всё равно было у «Ростова». Серёгин оформил дубль, а гости смогли организовать гол Максима Осипова. После половины игры на табло были цифры «4:2».Второй тайм в исполнении подопечных Густаво получился более ровным. Больше внимания ростовчане стали уделять защите. В итоге долго не было голов. А в концовке дончане дважды поймали сибиряков на контратаках. Сначала отличился бразилец Заза, а затем - Алексей Кротов, вчера отметивший день рождения. Итог – неожиданно уверенная победа «Ростова», 6:2.В других четвертьфиналах «КПРФ-2» (Москва) на выезде обыграл «Факел-ГТС» (Сургут) - 7:2, «Спартак» (Москва) сыграл вничью с «Корпорацией АСИ» (Кемерово) - 3:3, а «Синара-ВИЗ-Д» (Екатеринбург) обыграла дома «Газпром Бурение» (Щёлково) - 3:2.13 апреля состоятся матч «Сибиряк» - «Ростов» и другие ответные игры.