В Ростовской области утром 18 апреля дали отбой беспилотной опасности

В Ростовской области утром 18 апреля дали отбой беспилотной опасности. Сообщение от РСЧС пришло примерно в 7:00.

Этот режим ввели накануне около 21:30. Жителям советовали уйти с открытых участков, зайти в здания, не подходить к окнам.

За время действия режима над Ростовской областью уничтожили более десяти беспилотников. Дроны сбили в Таганроге и Каменске-Шахтинском, а также в Шолоховском, Миллеровском, Каменском, Мясниковском и Милютинском районах. По официальным данным, пострадавших и разрушений на земле нет.

Фото: РСЧС
