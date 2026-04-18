В Ростовской области утром 18 апреля дали отбой беспилотной опасности. Сообщение от РСЧС пришло примерно в 7:00.Этот режим ввели накануне около 21:30. Жителям советовали уйти с открытых участков, зайти в здания, не подходить к окнам.За время действия режима над Ростовской областью уничтожили более десяти беспилотников. Дроны сбили в Таганроге и Каменске-Шахтинском, а также в Шолоховском, Миллеровском, Каменском, Мясниковском и Милютинском районах. По официальным данным, пострадавших и разрушений на земле нет.Утром экстренные службы дали отбой беспилотной опасности в Ростовской области.