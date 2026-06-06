В Ростовской области днем 6 июня объявили ракетную опасность
В Ростовской области днем 6 июня объявили ракетную опасность. Экстренное сообщение РСЧС поступило примерно в 14:00.
Жителям рекомендуют пройти в укрытие, подвал или подземный паркинг.
В Ростовской области днем 6 июня объявили беспилотную опасность
В Ростовской области днем 6 июня объявили ракетную опасность
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