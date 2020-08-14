Встречу «Динамо» – «Ростов» рассудит арбитр Волошин

Арбитр из Смоленска Николай Волошин рассудит встречу «Динамо» – «Ростов», которая состоится 19 августа на стадионе «Динамо» в Москве. Об этом сообщила пресс-служба донской команды.Ассистентами судьи будут Дмитрий Мосякин и Владимир Миневич. Резервным арбитром станет Павел Шадыханов. За систему видеопомощи будут отвечать Кирилл Левников и Алексей Лунев. Инспектором игры назначен Андрей Бутенко.Николай Волошин в профессии уже 12 лет. Матчи Премьер-Лиги он судит с 2018 года.Напомним, арбитром матча второго тура РПЛ «Ростов» – «Зенит», который прошел вчера, 15 августа, был Павел Кукуян. Игра завершилась поражением для донской команды.