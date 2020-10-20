Матч «Ростов» – «Химки» рассудит бригада арбитра Казарцева

Бригада арбитра всероссийской категории Василия Казарцева рассудит матч 12-го тура РПЛ «Ростов» – «Химки», сообщает пресс-служба донской команды.Ассистентами судьи назначены Адлан Хатуев и Андрей Гурбанов, резервным судьей – Артем Чистяков. За систему видеопомощи будут отвечать Владимир Москалев и Максим Гаврилин.Напомним, «Ростов» сразится с «Химками» на «Ростов Арене» 25 октября в 16:30. Заполнить трибуны из-за ограничений по коронавирусу можно будет только на 30%.Василий Казарцев – арбитр всероссийской категории. Общий стаж судьи – свыше 19 лет. В послужном списке арбитра – десятки матчей, 12 из которых он провел на чемпионате России (Премьер-Лиге) в 2012-2014 годах