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Матч «Ростов» – «Химки» рассудит бригада арбитра Казарцева

Матч «Ростов» – «Химки» рассудит бригада арбитра Казарцева
Бригада арбитра всероссийской категории Василия Казарцева рассудит матч 12-го тура РПЛ «Ростов» – «Химки», сообщает пресс-служба донской команды.

Ассистентами судьи назначены Адлан Хатуев и Андрей Гурбанов, резервным судьей – Артем Чистяков. За систему видеопомощи будут отвечать Владимир Москалев и Максим Гаврилин.

Напомним, «Ростов» сразится с «Химками» на «Ростов Арене» 25 октября в 16:30. Заполнить трибуны из-за ограничений по коронавирусу можно будет только на 30%.

Василий Казарцев – арбитр всероссийской категории. Общий стаж судьи – свыше 19 лет. В послужном списке арбитра – десятки матчей, 12 из которых он провел на чемпионате России (Премьер-Лиге) в 2012-2014 годах

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