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Мамаев и Песьяков получили штрафы после матча «Ростов» - «Арсенал»

Мамаев и Песьяков получили штрафы после матча «Ростов» - «Арсенал»
Два игрока футбольного клуба «Ростов» получили штрафы после матча с «Арсеналом». Такое решение приняли 29 июня во время заседания контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза.

По 20 тысяч рублей должны заплатить вратарь Сергей Песьяков и полузащитник Павел Мамаев. Им выписали штрафа за то, что они нарушили санитарные нормы, находясь на поле: не продезинфицировали руки, не соблюдали дистанцию и во время свободного времени не надели маски.

Сам клуб «Ростов» наказали на 50 тысяч рублей за нарушение порядка допуска зрителей на стадион, а также их рассадку на трибунах.

Напомним, матч с «Арсеналом» состоялся 27 июня на «Ростов Арене». Хозяева выиграли со счётом 2:1.

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