Клубы «Ростов» и «Сочи» оштрафовали после скандального матча

Футбольные клубы «Ростов» и «Сочи» получили штрафы после скандального матча в столице Кубани. Соответствующее решение было принято 25 июня во время заседания контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза.Каждая команда должна заплатить по 25 тысяч рублей. Их привлекли к взысканию за нарушение регламента соревнований, видеосъёмку в раздевалках, а также за нарушение санитарных норм. Футболисты и другие люди, находящиеся на стадионе, должны продезинфицировать руки, и все, кроме футболистов, обязаны носить маску и перчатки.ФК «Сочи» также получил штраф за то, что кто-то нарушил дистанцию и приблизился к игрокам более чем на полтора метра.Напомним, матч, который уже точно вошёл в историю, состоялся 19 июня. На поле не смог выйти основной состав «Ростова», так как из-за шести игроков с коронавирусом все спортсмены, тренерский штаб и другие сотрудники находились на карантине. Против сильных футболистов «Сочи» вышла «молодёжка», которая выступила более чем достойно, завоевав уважение не только своих фанатов, но и болельщиков других клубов.