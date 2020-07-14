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Спортсмен из ФК «Ростов» Максим Осипенко — лучший игрок матча с «Оренбургом»

Спортсмен из ФК «Ростов» Максим Осипенко — лучший игрок матча с «Оренбургом»
Болельщики футбольного клуба «Ростов» выбрали Максима Осипенко лучшим игроком встречи с «Оренбургом». Об этом сообщили в пресс-службе донской команды.

В голосовании «Ростсельмаш: лучший игрок матча» фанаты «желто-синих» отдали свое предпочтение 26-летнему защитнику, подарив ему 4,4 балла из пяти. Последующие места заняли Сергей Песьяков (4,3), защитники Деннис Хаджикадунич (4) и Евгений Чернов (3,9). Пятую позицию занял полузащитник Павел Мамаев, набрав 3,5 балла.

Матч футбольных клубов «Ростов» и «Оренбург» прошел 12 июля, закончившись со счетом 0:0. Следующая встреча донской команды состоится в Казани 16 июля. На поле «желто-синие» будут противостоять «Рубину».

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