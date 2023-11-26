«Ростов» победил «Пари НН» со счётом 1:0

Фото: Денис Демков

В матче чемпионата России среди клубов РПЛ ростовчане принимали «Пари НН» из Нижнего Новгорода.В первом тайме команды играли совсем неопасно, почти ничего острого не было, плюс мешал шедший весь матч дождь – 0:0. Но во второй половине вечера «жёлто-синие» заиграли активнее. Выделялся полузащитник Хорен Байрамян. Именно он на 60-й минуте игры заработал пенальти, вынудив защитника нарушить правила. Удар с 11-метровой отметки взялся исполнять Максим Осипенко – 1:0. Защитник является лучшим бомбардиром команды в РПЛ. Почти сразу после этого Эдгар Севикян угодил в штангу, но далее оборона «Ростова» справлялась неплохо. Итог – минимальная победа команды хозяев, 1:0.В остальных встречах тура в РПЛ «Урал» (Екатеринбург) обыграл дома «Краснодар» – 3:1, «Рубин» (Казань) был сильнее «Факела» (Воронеж) – 1:0, «Оренбург» разделил очки с «Ахматом» (Грозный) – 1:1, а «Спартак» (Москва) победил «Балтику» (Калининград) – 2:0.Теперь 29 ноября «Ростов» принимает в ¼ финала Кубка России московский ЦСКА. Далее 3 декабря в РПЛ тот же ЦСКА и 9-го – «Ахмат». До конца календарного года осталось провести 3 матча.