Фото: соцсети

Родственники разыскивают жителя Ростовской области, уехавшего на заработки в Москву. Об исчезновении мужчины рассказала его родственница Валерия.Владимир Оськала живёт в Донецке. 13 декабря он отправился на поезде на вахтовую работу в столицу. Однако по прибытии на место работы мужчина так и не появился. С тех пор связь с ним потеряна.Родственники обратились в полицию Воронежской и Московской области с заявлением о пропаже человека.Если вы видели человека на фотографии, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону: 8-928-180-79-31.