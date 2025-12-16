Новости
Родственники разыскивают жителя Ростовской области, уехавшего на заработки в Москву

Родственники разыскивают жителя Ростовской области, уехавшего на заработки в Москву. Об исчезновении мужчины рассказала его родственница Валерия.

Владимир Оськала живёт в Донецке. 13 декабря он отправился на поезде на вахтовую работу в столицу. Однако по прибытии на место работы мужчина так и не появился. С тех пор связь с ним потеряна.

Родственники обратились в полицию Воронежской и Московской области с заявлением о пропаже человека.

Если вы видели человека на фотографии, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону: 8-928-180-79-31.
Фото: соцсети
