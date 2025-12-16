Стали известны подробности первой трагедии на льду с детьми в Ростовской области

- 10-летний мальчик наглотался воды и захлебнулся. Второй ребенок сейчас находится в больнице с переохлаждением, - добавил источник.

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Первая трагедия на льду с детьми в Ростовской области произошла из-за попытки сократить путь. Подробностями случившегося поделился источник DonDay.ЧП случилось 15 декабря в хуторе Ленина. Днем в Ленинской СОШ прозвучал звонок с последнего урока для учеников четвертого класса. Компания из трех одноклассников направилась в одну сторону по направлению своих домов. Мальчики решили сократить дорогу по образовавшемуся льду на речке. Однако один из детей все же решил остаться на берегу. Друзья начали идти по льду, когда он стал трескаться под ними. Дети не успели среагировать, как упали в воду. Ребенок на берегу тут же побежал за помощью. Ему на глаза попался проходивший неподалеку мужчина. Услышав о происшествии житель бросился в водоем. Он смог вытащить ребят на берег. К сожалению, одного из них спасти не удалось.В настоящее время следователи организовали доследственную проверку по факту гибели несовершеннолетнего в результате утопления в воде. В прокуратуре региона добавили, что по ее окончанию решится вопрос о принятии мер реагирования.