Из-за отсутствие тепла на Западном в Ростове детсады заработают 17 декабря

В Ростове-на-Дону 15 декабря из-за аварии на ТЭЦ-2 без отопления остались 1400 домов, тысячи жителей и сотни социальных объектов. Первоначально тепло обещали вернуть к 20:00, но на следующий день в квартирах было по-прежнему холодно.

По данным главы Ростова Александра Скрябина, ремонтные работы на ТЭЦ-2 завершены, но подача тепла осуществляется поэтапно, начиная с социальных учреждений. Детские сады на Западном заработают 17 декабря. Школы продолжат дистанционное обучение в первую смену, а во вторую ученики вернутся к обычному формату занятий.
