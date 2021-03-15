Катарина Крпеж-Шлезак стала лучшим игроком матча ГК «Ростов-Дон» - «Подравка»

Гандболистка «Ростов-Дона» стала лучшим игроком в гостевом матче с хорватской «Подравкой». За Катарину Крпеж-Шлезак проголосовали 53,54% зрителей. Встреча состоялась 6 марта в городе Копривница. Игра завершилась победой донской команды со счетом 42:24 (24:11). Игрок линии обороны забила девять голов.Катарина Крпеж-Шлезак являеется чемпионом Средиземноморских игр, серебряным призером чемпионата мира и лучшим бомбардиром чемпионата Европы. Кроме того, девушка стала чемпионом Сербии, Македонии и Словении, а также обладателем кубков этих стран. Спортсменка подписала контракт с донским клубом в мае 2020 года.В ходе матча с ГК «Подравка» отличились еще два игрока: атакующая Юлия Манагаров, забившая пять голов, и Анна Вяхирева, сделавшая три точных броска. За них проголосовали 40% и 31,72% зрителей соответственно.