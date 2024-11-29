В Батайске участник потасовки пытался скрыться и сбил полицейского

Фото: Ростов ру

В Батайске 32-летний мужчина сбил полицейского, когда пытался скрыться. Об этом сообщили в ГУ МВД региона.Вечером 29 ноября на перекрестке улиц Лермонтова и Киевской произошла потасовка. На место происшествия вызвали полицию.Когда на место происшествия прибыли полицейские, один из участников драки попытался скрыться на машине. Мужчина наехал на полицейского. Всех участников конфликта задержали.Состояние пострадавшего полицейского не уточняется.