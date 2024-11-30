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В хуторе Ростовской области при пожаре погибли двое взрослых и младенец

В хуторе Ростовской области при пожаре погибли двое взрослых и младенец
В хуторе Старокузнецове во время пожара погибли двое взрослых и 7-месячный малыш. Страшная трагедия случилась 30 ноября около 19:30. 

Возгорание началось в частном жилом доме. В помещении находились две женщины, мужчина и младенец возрастом семь месяцев.

Мать оставила малыша под присмотром близких и отправилась за покупками. Вернувшись, она увидела ужасающую картину: дом был полностью охвачен огнем, а ребенок мертв. В результате пожара выжила только одна женщина, ее госпитализировали.

В ликвидации возгорания участвовали десять пожарных на трех машинах. К 23:00 им удалось полностью потушить огонь на площади 60 квадратных метров. 
Фото: ГУ МЧС по РО
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