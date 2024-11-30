Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Из-за коммунальной аварии приостановили движение трамваев в Таганроге

Из-за коммунальной аварии приостановили движение трамваев в Таганроге
В Таганроге Ростовской области из-за коммунальной аварии пришлось остановить работу трамваев. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

В результате происшествия, которое произошло в месте пересечения улиц Морозова и Дзержинского, трамваи № 2 и № 7 были вынуждены изменить свой маршрут.

Кроме того, на время были введены ограничения в подаче воды в домах, расположенных на улицах Московской, Железнодорожной, Дзержинского, П. Тольятти и Морозова.
Фото: соцсцети.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.