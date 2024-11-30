Из-за коммунальной аварии приостановили движение трамваев в Таганроге

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В Таганроге Ростовской области из-за коммунальной аварии пришлось остановить работу трамваев. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.В результате происшествия, которое произошло в месте пересечения улиц Морозова и Дзержинского, трамваи № 2 и № 7 были вынуждены изменить свой маршрут.Кроме того, на время были введены ограничения в подаче воды в домах, расположенных на улицах Московской, Железнодорожной, Дзержинского, П. Тольятти и Морозова.