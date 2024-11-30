В Шахтах 29-летний мужчина отправился на рыбалку и не вернулся

Фото: соцсцети.

В Шахтах Ростовской области пропал без вести 29-летний Сергей Демин. Мужчина отправился порыбачить и не вернулся. Последний раз близкие общались с ним 14 октября.Сергей живет в поселке 20 лет РККА и никогда надолго не покидал свой дом. В тот день он сообщил, что переночует у друга в поселке Артём, после чего связь с ним оборвалась.По информации родственников, Сергей собирался начать работу на новом месте и переехать вместе со своей девушкой в новый дом. Также известно, что с его банковской карты не было никаких списаний, а все документы он оставил дома.Сергей ростом 175 сантиметров, у него худощавое телосложение, короткая стрижка, а на правой брови шрам. В последний раз его видели в тёплой серой куртке крупной вязки, синем трико и чёрных тапочках с белыми буквами.Если вы что-либо знает о местонахождении Сергея Демина, сообщите об этом по номеру: 112.