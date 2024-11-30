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В Шахтах 29-летний мужчина отправился на рыбалку и не вернулся

В Шахтах 29-летний мужчина отправился на рыбалку и не вернулся
В Шахтах Ростовской области пропал без вести 29-летний Сергей Демин. Мужчина отправился порыбачить и не вернулся. Последний раз близкие общались с ним 14 октября.

Сергей живет в поселке 20 лет РККА и никогда надолго не покидал свой дом. В тот день он сообщил, что переночует у друга в поселке Артём, после чего связь с ним оборвалась.

По информации родственников, Сергей собирался начать работу на новом месте и переехать вместе со своей девушкой в новый дом. Также известно, что с его банковской карты не было никаких списаний, а все документы он оставил дома.

Сергей ростом 175 сантиметров, у него худощавое телосложение, короткая стрижка, а на правой брови шрам. В последний раз его видели в тёплой серой куртке крупной вязки, синем трико и чёрных тапочках с белыми буквами.

Если вы что-либо знает о местонахождении Сергея Демина, сообщите об этом по номеру: 112.
Фото: соцсцети.
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