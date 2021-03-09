Вратарь ГК «Ростов-Дон» Виктория Калинина стала лучшим игроком матча с «Кубанью»

Лучшим игроком матча «Ростов-Дон» - «Кубань» стала вратарь донской команды Виктория Калинина. За нее проголосовали 51,4% болельщиков. Девушка внесла большой вклад в победу: на ее счету - 43% спасений.На втором месте оказалась игрок линии обороны Катарина Крпеж-Шлезак - лучший бомбардир матча. За нее проголосовали 32,7%, а за атакующую Владлену Бобровникову - 28,8%.Виктория Калинина перешла в донской гандбольный клуб в мае 2020 года. Также девушка входит в состав национальной сборной России с 2015 года. Спортсменка носит звание олимпийского чемпиона, бронзового призёра чемпионата мира, чемпиона России, вице-чемпиона страны, бронзового призёра чемпионата РФ и обладателя Кубка России.