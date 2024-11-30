Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Пожарная машина столкнулась с «Логаном» на Комсомольской площади в Ростове

Пожарная машина столкнулась с «Логаном» на Комсомольской площади в Ростове
В Ростове в ДТП попали легковой автомобиль и пожарная машина. Об этом рассказал очевидец происшествия.

Инцидент произошел на кольце в районе Комсомольской площади 30 ноября около 22:00. По словам свидетеля, пожарная машина двигалась по дороге и столкнулась с легковым автомобилем марки «Логан».

- Сначала мне показалось, что водителю стало плохо, — рассказывает очевидец. — Но затем машины остановились, и из пожарной машины вышли спасатели, а из легкового автомобиля — женщина. У «Логана» повреждена задняя часть.


По пути обратно свидетель заметил, что вокруг автомобилей были установлены конусы. Вероятно, участники ДТП ожидали прибытия сотрудников ГИБДД.
Фото: РостовРу
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.