Пожарная машина столкнулась с «Логаном» на Комсомольской площади в Ростове
В Ростове в ДТП попали легковой автомобиль и пожарная машина. Об этом рассказал очевидец происшествия.
Инцидент произошел на кольце в районе Комсомольской площади 30 ноября около 22:00. По словам свидетеля, пожарная машина двигалась по дороге и столкнулась с легковым автомобилем марки «Логан».
По пути обратно свидетель заметил, что вокруг автомобилей были установлены конусы. Вероятно, участники ДТП ожидали прибытия сотрудников ГИБДД.