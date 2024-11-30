Пожарная машина столкнулась с «Логаном» на Комсомольской площади в Ростове

- Сначала мне показалось, что водителю стало плохо, — рассказывает очевидец. — Но затем машины остановились, и из пожарной машины вышли спасатели, а из легкового автомобиля — женщина. У «Логана» повреждена задняя часть.

Фото: РостовРу

В Ростове в ДТП попали легковой автомобиль и пожарная машина. Об этом рассказал очевидец происшествия.Инцидент произошел на кольце в районе Комсомольской площади 30 ноября около 22:00. По словам свидетеля, пожарная машина двигалась по дороге и столкнулась с легковым автомобилем марки «Логан».По пути обратно свидетель заметил, что вокруг автомобилей были установлены конусы. Вероятно, участники ДТП ожидали прибытия сотрудников ГИБДД.