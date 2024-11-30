В Ростове люди жалуются на работу транспорта в час пик

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Жители Ростова продолжают выражать недовольство тем, что в вечернее время общественный транспорт не ходит. На сайте «Благоустройство города» появилась очередная жалоба на работу автобусов.Автор обращения 28 ноября больше часа ждал автобус № 18, который должен был отвезти его в Суворовский район. По его словам, с 19:00 до 20:00 люди на остановке так и не дождались своего автобуса. В холодное время года многие люди замёрзли и были вынуждены уехать домой на такси, заплатив за это в три раза больше обычного.Важно отметить, что жалоба была успешно рассмотрена и одобрена на сайте. В настоящее время ведётся поиск исполнителя, который сможет решить проблему.