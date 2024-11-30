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Под Батайском на трассе фура сгорела дотла

Под Батайском на трассе фура сгорела дотла
Под Батайском на трассе грузовик сгорел дотла. Происшествие случилось 30 ноября около 11:00. 

Как сообщили в ГУ МЧС, на проезжей части загорелся грузовик марки «ГАЗель». Огонь стремительно распространился по всей машине. К счастью, свидетели происшествия оперативно вызвали спасателей. 

На место возгорания оперативно прибыли восемь пожарных расчётов на двух автоцистернах. Благодаря их слаженным действиям, огонь был успешно ликвидирован.

К счастью, в результате инцидента никто не получил травм. В данный момент проводится расследование причин пожара.

Следует отметить, что из-за происшествия на Западном шоссе образовалась многокилометровая затор.
Фото: РостовРу
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