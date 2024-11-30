В Каменском районе пожар на нефтебазе успешно ликвидировали

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В Каменском районе Ростовской области успешно потушили пожар на нефтебазе. Сотрудники МЧС боролись с огнем более суток.После атаки беспилотников произошло возгорание на промышленном объекте 29 ноября. В тушении участвовали 109 пожарных и 38 единиц специальной техники.Спустя чуть более суток пожар был полностью ликвидирован.- Только что коллеги из МЧС доложили, что пожар в Каменском районе потушен. Благодарю коллег за оперативное устранение ЧС, — сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.