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Уверенную победу над ФК «Пари НН» одержала команда «Ростов» 30 ноября

Уверенную победу над ФК «Пари НН» одержала команда «Ростов» 30 ноября
В рамках 17-го тура чемпионата России по футболу состоялся матч между командами «Ростов» и «Пари НН». Игра прошла на стадионе «Ростов Арена» 30 ноября.

Футболисты «Ростова» одержали победу над соперником со счётом 4:0. Первый гол в матче забил нападающий Сезар Роналдо. Однако судья не засчитал этот гол, так как посчитал, что футболист забил его рукой.

Победные голы забили полузащитник Родриго Саравия, защитник Максим Осипенко и нападающий Николай Комличенко.

Следующий матч «Ростов» проведёт 7 декабря против команды «Крылья Советов».
Фото: соцсцети.
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