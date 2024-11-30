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Дочка ищет пропавшего в зоне СВО 42-летнего отца из Новосибирской области

Дочка ищет пропавшего в зоне СВО 42-летнего отца из Новосибирской области
В зоне СВО пропал 42-летний снайпер из Новосибирской области. О местонахождении Алексея Куткина ничего не известно больше месяца.

Алексей живет в Новосибирской области. Когда он поступил на службу, его отправили в воинскую часть 01162, которая находится в Душанбе. Позже его перевели в Ростовскую область, где он продолжил служить в воинской части 78568.

Алексей — снайпер, его позывной — «Леший».

По словам его дочери, последний раз он выходил на связь 23 ноября, после чего отправился на задание.

Рост Алексея — 170 сантиметров, у него черные волосы и голубые глаза. Его характерные черты — чёрные брови и большой нос.

Если вам что-либо известно о его местонахождении, пожалуйста, сообщите в военкомат.
Фото: соцсцети.
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