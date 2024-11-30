В Волгограде донские саперы обезвредили немецкую авиабомбу

Фото: ГУ МЧС по РО

В Волгограде нашли и обезвредили немецкую авиабомбу. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области 30 ноября.В ходе проведения земляных работ на территории города был обнаружен подозрительный объект, который мог представлять опасность. Работник, проводивший работы, сразу же сообщил о находке в спасательную службу.Прибывшие на место специалисты провели тщательное исследование объекта. Выяснилось, что это авиационная фугасная бомба времён Великой Отечественной войны весом 250 килограммов. Бомба пролежала в земле долгое время, из-за чего она подверглась коррозии.Для предотвращения возможных последствий было принято решение вывезти бомбу на безлюдный полигон и произвести её подрыв.