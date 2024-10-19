Валерий Карпин прокомментировал результат матча «Парин НН» – «Ростов»

Фото: ФК Ростов

Валерий Карпин прокомментировал результат матча «Пари НН» — «Ростов», который завершился вничью. Игра прошла 19 октября в Нижнем Новгороде в рамках 12-го тура РПЛ.На пресс-конференции после встречи наставник «желто-синих» отметил, что остался недоволен завершением своих футболистов при подходе к штрафной соперника.— Статистика показывает, что мы бегаем больше всех команд, но хромает реализация задуманного, — поделился Валерий Карпин.Матч в Нижнем Новгороде завершился со счетом 1:1. ФК «Ростов» поднялся на восьмую позицию в турнирной таблице РПЛ.