Валерий Карпин прокомментировал результат матча «Парин НН» – «Ростов»
Валерий Карпин прокомментировал результат матча «Пари НН» — «Ростов», который завершился вничью. Игра прошла 19 октября в Нижнем Новгороде в рамках 12-го тура РПЛ.
На пресс-конференции после встречи наставник «желто-синих» отметил, что остался недоволен завершением своих футболистов при подходе к штрафной соперника.
— Статистика показывает, что мы бегаем больше всех команд, но хромает реализация задуманного, — поделился Валерий Карпин.
Матч в Нижнем Новгороде завершился со счетом 1:1. ФК «Ростов» поднялся на восьмую позицию в турнирной таблице РПЛ.