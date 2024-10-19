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Валерий Карпин прокомментировал результат матча «Парин НН» – «Ростов»

Валерий Карпин прокомментировал результат матча «Парин НН» – «Ростов»
Валерий Карпин прокомментировал результат матча «Пари НН» — «Ростов», который завершился вничью. Игра прошла 19 октября в Нижнем Новгороде в рамках 12-го тура РПЛ.

На пресс-конференции после встречи наставник «желто-синих» отметил, что остался недоволен завершением своих футболистов при подходе к штрафной соперника.

— Статистика показывает, что мы бегаем больше всех команд, но хромает реализация задуманного, — поделился Валерий Карпин.

Матч в Нижнем Новгороде завершился со счетом 1:1. ФК «Ростов» поднялся на восьмую позицию в турнирной таблице РПЛ.
Фото: ФК Ростов
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