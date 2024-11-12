Капитан «Ростова» Данил Глебов отреагировал на слова Евгения Ловчева
Капитан футбольного клуба «Ростов» Данил Глебов прокомментировал заявление Евгения Ловчева. Ранее бывший игрок «Спартака» охарактеризовал донской коллектив как одно из главных разочарований начала сезона Российской Премьер-Лиги.
«Скорее да, чем нет. У нас, к сожалению, дела обстоят не очень хорошо с результатами. Хотя, возможно, игра у нас была неплохой, но по итогам», — отметил Глебов в интервью на телеканале «Матч ТВ».
После завершения 15 туров МИР РПЛ команда «Ростов» набрала 17 очков и занимает восьмое место в таблице.