Капитан «Ростова» Данил Глебов отреагировал на слова Евгения Ловчева

Фото: ФК Ростов

Капитан футбольного клуба «Ростов» Данил Глебов прокомментировал заявление Евгения Ловчева. Ранее бывший игрок «Спартака» охарактеризовал донской коллектив как одно из главных разочарований начала сезона Российской Премьер-Лиги.«Скорее да, чем нет. У нас, к сожалению, дела обстоят не очень хорошо с результатами. Хотя, возможно, игра у нас была неплохой, но по итогам», — отметил Глебов в интервью на телеканале «Матч ТВ».После завершения 15 туров МИР РПЛ команда «Ростов» набрала 17 очков и занимает восьмое место в таблице.