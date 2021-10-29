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Лучший гол сентября забил капитан ФК «Ростов» Данил Глебов

Лучший гол сентября забил капитан ФК «Ростов» Данил Глебов
Капитан ФК «Ростов» Данил Глебов забил лучший гол сентября. За 21-летнего полузащитника донской команды проголосовали 68% болельщиков.

Глебов отличился в гостевом матче против самарских «Крыльев Советов», который состоялся в рамках РПЛ (Российской Премьер-Лиги) 18 сентября. Игра завершилась счетом 4:2 в пользу соперников. Несмотря на разгромное поражение, донские спортсмены продемонстрировали профессионализм на втором забитом мяче.

Действие развернулось у ворот соперников. Один из самарских футболистов отбил мяч в сторону центра поля - прямо к Данилу Глебову. Не растерявшись, полузащитник забил гол из-за штрафной линии.

Данил Глебов играет за «Ростов» с 2019 года. За эти два года он неоднократно становился лучшим игроком матчей. В 2021 году полузащитник стал капитаном команды.

Данилом Глебовым восхищаются тысячи болельщиков футбола. В комментариях под голосованием фанаты отметили, что можно сразу наградить спортсмена и за лучший гол в октябре. Вероятно, болельщики имели в виду матч против «Спартака», в котором Глебов свел счет к ничьей. Он буквально перебросил мяч через дезориентированного вратаря соперников на пятой добавленной минуте.
Фото: ФК «Ростов».
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Теги: ФК Ростов футбол в Ростове

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