Лучший гол сентября забил капитан ФК «Ростов» Данил Глебов
Капитан ФК «Ростов» Данил Глебов забил лучший гол сентября. За 21-летнего полузащитника донской команды проголосовали 68% болельщиков.
Глебов отличился в гостевом матче против самарских «Крыльев Советов», который состоялся в рамках РПЛ (Российской Премьер-Лиги) 18 сентября. Игра завершилась счетом 4:2 в пользу соперников. Несмотря на разгромное поражение, донские спортсмены продемонстрировали профессионализм на втором забитом мяче.
Действие развернулось у ворот соперников. Один из самарских футболистов отбил мяч в сторону центра поля - прямо к Данилу Глебову. Не растерявшись, полузащитник забил гол из-за штрафной линии.
Данил Глебов играет за «Ростов» с 2019 года. За эти два года он неоднократно становился лучшим игроком матчей. В 2021 году полузащитник стал капитаном команды.
Данилом Глебовым восхищаются тысячи болельщиков футбола. В комментариях под голосованием фанаты отметили, что можно сразу наградить спортсмена и за лучший гол в октябре. Вероятно, болельщики имели в виду матч против «Спартака», в котором Глебов свел счет к ничьей. Он буквально перебросил мяч через дезориентированного вратаря соперников на пятой добавленной минуте.